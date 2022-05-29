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1 час назад

Французы высмеяли просьбы Макрона и Шольца к Путину по Украине

Илья Родин

Читатели французской газеты Le Figaro высмеяли предложения главы Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца по Украине, озвученные в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА «Новости».

Французы высмеяли просьбы Макрона и Шольца к Путину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пользователи Сети раскритиковали Шольца и Макрона за то, что они потребовали от президента России объявить перемирие с Украиной, освободить 2500 бойцов, взятых в плен на металлургическом комбинате «Азовсталь», помочь в экспорте зерна.

Читатели полагают, что «пора подталкивать Украину к компромиссу. Киев проигрывает. Зеленскому нужно просить о перемирии».

Путин, Макрон и Шольц поговорили по телефону

Кроме того, они считают, что лидеры европейских стран «предлагают пустые слова, оторванные от реальности», поэтому «пусть жуют свои евро вместо каши и ждут, когда население их страны поднимется против них».

Также пользователи Сети отметили, что «Шольц выглядит немного растерянным. Макрон закатывает глаза. Путин смотрит на них слегка насмешливо».

Комментаторы напомнили, что история с заводом «Азовсталь» показала «всю трусость солдат украинской армии. Не имея возможности сражаться с российской армией, они стали захватывать гражданских заложников, которых они держали в плену и использовали в качестве живых щитов, как террористы».

В мире,Олаф Шольц,Владимир Путин,
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