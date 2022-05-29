«Все прекрасно знала»: Додон не поверил в искренность Санду

Экс-президент Молдавии Игорь Додон раскритиковал главу республики Майи Санду, заявившую, что о его аресте она узнала из СМИ. Об этом сообщает РИА Новости.

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«В обысках у меня дома была задействован СИБ, который напрямую подчиняется президенту страны. Прекрасно знаю, что СИБ, МВД и другие учреждения ежедневно докладывают первым лицам государства», - заявил Додон.

По его словам, СИБ, МВД, прокуратура, НАЦ должны были уведомить Майю Санду о «специальной операции, в ходе которой планировалось обыскать людьми в масках», а затем задержать бывшего президента страны.

В пятницу на заседании Высшего совета безопасности Санду заявила, что не была в курсе об аресте Додона. О произошедшем, по ее словам, она узнала из СМИ.

Игоря Додона задержали 23 мая. Его обвиняют в пассивной коррупции, госизмене и незаконном обогащении. Основанием для уголовного дела послужило видео со встречи Додона с бывшим главой Демократической партии Молдавии Владимиром Плахотнюком, на котором молдавский лидер получает некий пакет. Обвинение утверждает, что в нем были деньги.