Билл Гейтс предсказал новую пандемию. Это даже не оспа обезьян

И это, по крайней мере, позволило бы нам иметь некоторые сведения о том, как очень быстро получить лечение и вакцину. Но это может быть и что-то другое. Это может быть вирус, созданный человеком, биотеррористом, который разработал его и преднамеренно распространил. Это очень страшный сценарий, потому что они могут попытаться распространить его в разных местах одновременно", - полагает бизнесмен.