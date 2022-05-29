Экс-помощник Рейгана оценил шанс Киева на «победу»

Бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу заявил в статье для журнала American Conservativ, что «победа» Киева в противостоянии с Россией практическа невозможна. Об этом пишет РИА «Новости».

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«Победа Украины вызывает сомнения. По-видимому, это маловероятно. Скорее всего, это даже невозможно», - отметил Дуг Бэндоу.

Он полагает, что Вашингтону следует прикладывать основные усилия к решению вопроса дипломатическим путем.

«США должны настаивать на переговорах, предлагая поддержку Киеву в заключении мира и ослабляя санкции в отношении Москвы, если она сделает то же самое», - уточнил эксперт.