Жители Молдавии вышли на протест против власти

В Кишиневе стартовала антиправительственная демонстрация, призванная выразить протест политике властей Молдавии. «Sputnik.Молдова» сообщает в своем Telegram-канале, что протест проходит около здания парламента республики, на акции люди требуют прекратить репрессии в отношении оппозиции и критикуют экономическую политику государства.

Фото: Телеграм-канал «Sputnik Молдова» Телеграм-канал «Sputnik Молдова»

По информации издания, в первой линии манифестантов стоят молодые люди с множеством различных плакатов. В частности, с лозунгами «Руки прочь от оппозиции», «Долой режим [президента Молдавии Майи] Санду» и «Инфляция 27%». При этом некоторые активисты держат плакаты, на которых изображен рост цен на топливо и продукты в республике.

Организаторами демонстрации в Кишиневе выступила оппозиционная Партия социалистов (ПСРМ). В рамках митинга было решено отказаться от партийных знамен и позволить любому желающему выступить на протесте у микрофона. Как подчеркнули в ПСРМ, действующее руководство республики стремится искоренить всякое инакомыслие и подавить свободу слова и мнений в государстве.

При этом митинги проходят на фоне уголовного преследования бывшего президента Молдавии, экс-лидера социалистов Игоря Додона. Политика подозревают в пассивной коррупции, финансировании партии за счет преступной организации, незаконном обогащении и государственной измене.