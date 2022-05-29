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1 час назад

NYT: на Западе опасаются, что Россия использует гумкоридор в Сирии как «разменную монету»

Илья Родин

Источники The New York Times заявили, что российские власти могут использовать последний оставшийся в Сирии гуманитарный коридор на контрольно-пропускном пункте «Баб Аль-Хава» на границе с Турцией в качестве «разменной монеты» на переговорах с западными странами. Об этом пишет РБК.

Запад испугался использования «разменной монеты» России в Сирии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что закрытие этого гумкоридора вынудит тысячи сирийцев покинуть страну. А это, в свою очередь, существенно усилит кризис с беженцами в европейских и ближневосточных странах.

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Издание напомнило, что в июле в Совете Безопасности ООН должно пройти голосование о работе коридора через Баб Аль-Хава. Его итоги будут зависеть от того, какие требования выдвинет Россия, будет ли судьба коридора связана с военными действиями на Украине.

Источники издания сообщили, что в настоящее время Москва послала «расплывчатые сигналы» о своих намерениях. Нет конкретных данных, воспользуется ли Россия голосованием в ООН, чтобы добиться от Запада тех или иных уступок. Вместе с тем, Кремль может оказать давление на европейские страны, которым угрожает очередная волна беженцев, по вопросу обхода или снятия санкций.

Кроме того, отмечает газета, высокопоставленный американский дипломат подчеркнул, что на заседании США и другие государства потребуют от Москвы не закрывать коридор. При этом он заметил, что нет никаких гарантий, что Россия прислушается к их требованиям.

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