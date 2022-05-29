Запад испугался использования «разменной монеты» России в Сирии

Источники The New York Times заявили, что российские власти могут использовать последний оставшийся в Сирии гуманитарный коридор на контрольно-пропускном пункте «Баб Аль-Хава» на границе с Турцией в качестве «разменной монеты» на переговорах с западными странами. Об этом пишет РБК.

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Отмечается, что закрытие этого гумкоридора вынудит тысячи сирийцев покинуть страну. А это, в свою очередь, существенно усилит кризис с беженцами в европейских и ближневосточных странах.

Издание напомнило, что в июле в Совете Безопасности ООН должно пройти голосование о работе коридора через Баб Аль-Хава. Его итоги будут зависеть от того, какие требования выдвинет Россия, будет ли судьба коридора связана с военными действиями на Украине.

Источники издания сообщили, что в настоящее время Москва послала «расплывчатые сигналы» о своих намерениях. Нет конкретных данных, воспользуется ли Россия голосованием в ООН, чтобы добиться от Запада тех или иных уступок. Вместе с тем, Кремль может оказать давление на европейские страны, которым угрожает очередная волна беженцев, по вопросу обхода или снятия санкций.