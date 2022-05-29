Во Франции ограничили использование пресной воды из-за засухи

«Ни один регион не остался в стороне. Каждый день мы видим, как земля трескается. Вчера я была в доме фермера в районе Пюи-де-Дом [в центральной Франции]; он поливал пшеницу. Если так пойдет и дальше, фермеры, которые могут орошать свои посевы, смогут справиться с этим, но остальные столкнутся с резким снижением урожайности», — заявила AFP Кристиан Ламбер, глава FNSEA - крупнейшего сельскохозяйственного союза Франции