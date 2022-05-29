Во Франции ограничили использование пресной воды из-за засухи

Во Франции ввели особое положение, касающееся использования пресной воды. Ограничения действуют уже в 24 департаментах, сообщает Le Figaro со ссылкой на министерство экологического перехода.
Засуха возникла из-за рекордно жаркой погоды в мае.
Отмечается, что меры варьируются в зависимости от департамента: от запрета поливать сады или поля в определенное время до полного запрета на использование воды для мытья автомобиля и заполнение бассейнов.
«Ни один регион не остался в стороне. Каждый день мы видим, как земля трескается. Вчера я была в доме фермера в районе Пюи-де-Дом [в центральной Франции]; он поливал пшеницу. Если так пойдет и дальше, фермеры, которые могут орошать свои посевы, смогут справиться с этим, но остальные столкнутся с резким снижением урожайности», — заявила AFP Кристиан Ламбер, глава FNSEA - крупнейшего сельскохозяйственного союза Франции
Париж также намерен выделить 400 миллионов евро для помощи животноводам, которые пострадают из-за недостатка корма для скота.
На юге страны сухая погода наблюдалась и в прошлом году. Но в этом сезоне необычно то, что засуха затронула регионы к северу от Луары - реки, которая разделяет южную и северную Францию.