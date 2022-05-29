Турция озвучила условие по переговорам о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью воскресной газете Hürriyet заявил, что новые переговоры между Анкарой, Хельсинки и Стокгольмом будут зависеть от того, как власти скандинавских стран ответят на вопросы, касающиеся противодействия террористическим организациям. Об этом пишет ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что 25 мая в Анкаре прошла встреча представителей Турции, Финляндии и Швеции. На ней обсуждались вопросы международной повестки.

«Мы провели очень открытые, искренние переговоры, на которых выразили свою озабоченность относительно деятельности в этих двух странах террористических организаций <…>, предоставили соответствующую информацию и документы», - уточнил Ибрагим Калын.

Он рассказал, что дипломаты скандинавских государств сообщили на прошедших переговорах о желании «предпринять шаги, направленные на устранение озабоченностей Турции». Турецкие представители, в свою очередь, предупредили, что «вопрос не может быть решен одними заявлениями о хороших намерениях».

Агентство напомнило, что Анкара относит к террористическим организациям Рабочую партию Курдистана (РПК), так называемые Сирийские силы национальной самообороны (СНС) и «террористическую организацию фетхуллахистов»(ФЕТО).