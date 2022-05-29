Додон заявил, что уголовное дело против него преследует геополитические цели

"Абсолютно убежден, что мое дело находится на политическом контроле, может быть даже на контроле, выходящем за стены президентуры. У меня есть основания считать, что преследуются не только внутренние политические интересы, не только борьба с оппозицией, но и определенные геополитические цели, а все тайное рано или поздно становится явным", - написал он в воскресенье в своем Telegram-канале.