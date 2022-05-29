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30 минут назад

Додон заявил, что уголовное дело против него преследует геополитические цели

Lenta.ruиещё 1

Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что возбужденное против него уголовное дело преследует не только задачи борьбы с оппозицией, но и определенные геополитические цели.

Додон заявил, что уголовное дело против него преследует геополитические цели
Фото: ТАССТАСС

"Абсолютно убежден, что мое дело находится на политическом контроле, может быть даже на контроле, выходящем за стены президентуры. У меня есть основания считать, что преследуются не только внутренние политические интересы, не только борьба с оппозицией, но и определенные геополитические цели, а все тайное рано или поздно становится явным", - написал он в воскресенье в своем Telegram-канале.

Экс-президент заявил, что его адвокаты оспорили решение суда о всех ограничениях в отношении него, которые были применены по запросу прокуратуры.

"Мои адвокаты оспорили решение о домашнем аресте и о применении всех ограничений", - написал он.

В мире,Игорь Додон,
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