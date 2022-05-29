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33 минуты назад

Эрдоган остался недоволен переговорами с Финляндией и Швецией по НАТО

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган остался недоволен переговорами с Финляндией и Швецией по вопросу вступления в НАТО: он обвинил страны в неискренности, а Швецию обвинил в защите террористов. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщает РИА Новости.

Эрдоган остался недоволен переговорами с Финляндией и Швецией по НАТО
Фото: ТАССТАСС

По данным агентства, Эрдоган ожидал, что встреча делегаций пройдет на совсем другом уровне. Президент Турции не только упрекнул Финляндию и Швецию в том, что они нечестны и неискренни, но и отметил: пока он является президентом, страна не может сказать «да» вступлению в НАТО стран, которые поддерживают терроризм.

Ранее Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Страны не могут быть приняты в альянс без единогласного одобрения всех его членов. Эрдоган заявил, что Анкара поступила так, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

В мире,Реджеп Эрдоган,Рабочая партия Курдистана,НАТО,
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