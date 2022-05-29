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41 минуту назад

Власти Франции ограничили использование пресной воды из-за засухи

Газета.Ru

Во Франции из-за жары и засухи в 24 департаментах объявили об особых правилах использования пресной воды, передает Le Figaro. Эти департаменты расположены в основном на западе и юге страны. Там введен запрет на заполнение бассейнов водой, мойку автомашин, а в некоторых случаях и на поливку садов.

Власти Франции ограничили использование пресной воды из-за засухи
Фото: ТАССТАСС

Власти принимают меры по контролю над водными ресурсами, в частности, они выделят €400 млн для помощи фермерам и животноводам. Ранее министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце заявила, что из-за роста цен на продукты в результате влияния коронавируса, засухи и ситуации на Украине миру грозит сильнейший со времен Второй мировой войны голод и "миллионы жертв".

Цены на продукты во всем мире выросли на треть и в настоящее время находятся на рекордном уровне, отметила министр. По данным Всемирной продовольственной программы, в мире страдают от голода 300 млн человек, однако, по прогнозам, эти цифры будут расти, подчеркнула Шульце. События на Украине отразятся на ситуации, так как многие страны зависят от российских и украинских сельхозпродуктов, указала германский министр.

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