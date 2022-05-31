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1 час назад

В США считают, что вклад Швеции и Финляндии в общую оборону НАТО «весьма сомнителен»

Вечерняя Москваиещё 5

Протяженная граница Финляндии с Россией станет «стратегическим кошмаром» для Североатлантического альянса (НАТО), говорится в материале старшего научного сотрудника американского Центра стратегии и безопасности имени Скоукрофта Эммы Эшфорд для информагентства Bloomberg.

Военные учения в Швеции с участием Турции поставили НАТО в неловкое положение
Фото:  flickr/nato flickr/nato

В статье, опубликованной в понедельник, 30 мая, говорится, что в расчете нанести ущерб Москве лидеры Соединенных Штатов и НАТО не учитывают издержки от присоединения к альянсу новых государств. При этом специалист назвала лишь два плюса от подобного решения. Таковыми являются демонстрация солидарности и тот факт, что вхождение скандинавских стран в НАТО теснее увяжется с их членством в Евросоюзе.

— Во всех же других отношениях членство Финляндии и Швеции — вопрос сложный и тревожный, — заметила Эшфорд.

С точки зрения всего альянса выгода не так очевидна, поскольку армии этих стран уже давно сконцентрированы на защите собственных территорий. По этой причине вклад Стокгольма и Хельсинки в общую оборону весьма сомнителен, пишет РИА Новости.

Помимо этого, нельзя исключать, что обязательства Финляндии и Швеции увеличить оборонные бюджеты так и останутся только на бумаге, в результате чего они будут «за просто так» пользоваться американской военной мощью, резюмировала специалист.

Накануне появилась информация, что НАТО испытывает трудности с организацией военных учений в Швеции.

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