В МИД Китая назвали США источником глобального хаоса

Внешнеполитический курс Вашингтона построен на понятии «исключительности» и принципах времен «холодной войны». Соединенные Штаты следуют логике гегемонии и продвигают блоковое устройство миропорядка. Так недавнее выступление Госсекретаря США Энтони Блинкена по поводу Китая прокомментировал глава МИД республики Ван И, которого цитирует сайт внешнеполитического ведомства КНР.
Реализация такой американской стратегии провоцирует конфликты в мире и разделяет мировое сообщество. По сути, США стали источником хаоса, который подрывает существующий глобальный порядок, превратились в препятствие для демократизации международных отношений, подчеркнул дипломат.
Американской стороне рано или поздно придется принять тот факт, что блоковая конфронтация находит слабую поддержку среди стран мира. Однополярная гегемония не популярна и не имеет будущего. Между государствами должна быть честная конкуренция, в том числе между КНР и США, считает Ван И.
Китай не боится честно соперничать с США по широкому кругу вопросов. Давайте сравним, кто создал более совершенную систему управления страной, кто вносит более заметный вклад в общемировой прогресс, предложил он.
Китай готов конкурировать, но никогда не поддастся на шантаж и не прогнется под давлением. Государство будет твердо защищать свой суверенитет, безопасности и интересы развития. Любые попытки сдерживания лишь сделают китайский народ более сплоченным, предупредил глава МИД республики.