Внешнеполитический курс Вашингтона построен на понятии «исключительности» и принципах времен «холодной войны». Соединенные Штаты следуют логике гегемонии и продвигают блоковое устройство миропорядка. Так недавнее выступление Госсекретаря США Энтони Блинкена по поводу Китая прокомментировал глава МИД республики Ван И, которого цитирует сайт внешнеполитического ведомства КНР.

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Реализация такой американской стратегии провоцирует конфликты в мире и разделяет мировое сообщество. По сути, США стали источником хаоса, который подрывает существующий глобальный порядок, превратились в препятствие для демократизации международных отношений, подчеркнул дипломат.

Американской стороне рано или поздно придется принять тот факт, что блоковая конфронтация находит слабую поддержку среди стран мира. Однополярная гегемония не популярна и не имеет будущего. Между государствами должна быть честная конкуренция, в том числе между КНР и США, считает Ван И.

Китай не боится честно соперничать с США по широкому кругу вопросов. Давайте сравним, кто создал более совершенную систему управления страной, кто вносит более заметный вклад в общемировой прогресс, предложил он.