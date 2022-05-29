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34 минуты назад

В МИД Китая назвали США источником глобального хаоса

Парламентская газета

Внешнеполитический курс Вашингтона построен на понятии «исключительности» и принципах времен «холодной войны». Соединенные Штаты следуют логике гегемонии и продвигают блоковое устройство миропорядка. Так недавнее выступление Госсекретаря США Энтони Блинкена по поводу Китая прокомментировал глава МИД республики Ван И, которого цитирует сайт внешнеполитического ведомства КНР.

В МИД Китая назвали США источником глобального хаоса
Фото:  © pixabay.com Подробнее в ПГ: https://www.pnp.ru/in-world/v-mid-kitaya-nazvali-ssha-istochnikom-globalnogo-khaosa.html © pixabay.com Подробнее в ПГ: https://www.pnp.ru/in-world/v-mid-kitaya-nazvali-ssha-istochnikom-globalnogo-khaosa.html

Реализация такой американской стратегии провоцирует конфликты в мире и разделяет мировое сообщество. По сути, США стали источником хаоса, который подрывает существующий глобальный порядок, превратились в препятствие для демократизации международных отношений, подчеркнул дипломат.

«Придется иметь дело друг с другом». В США определили главного противника

Американской стороне рано или поздно придется принять тот факт, что блоковая конфронтация находит слабую поддержку среди стран мира. Однополярная гегемония не популярна и не имеет будущего. Между государствами должна быть честная конкуренция, в том числе между КНР и США, считает Ван И.

Китай не боится честно соперничать с США по широкому кругу вопросов. Давайте сравним, кто создал более совершенную систему управления страной, кто вносит более заметный вклад в общемировой прогресс, предложил он.

Китай готов конкурировать, но никогда не поддастся на шантаж и не прогнется под давлением. Государство будет твердо защищать свой суверенитет, безопасности и интересы развития. Любые попытки сдерживания лишь сделают китайский народ более сплоченным, предупредил глава МИД республики.

В мире,Энтони Блинкен,
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