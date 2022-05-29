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24 минуты назад

Экономист: Европа не переживет зиму без российского газа

Ura.Ru

Европейские страны не смогут прожить без российского газа даже до зимы этого года. Причина в том, что быстро заместить поставки из РФ эти государства не смогут. Такое заявление сделал заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов.

Европе предсказали крах без российского газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«2022 год и зиму 2023 года без российского газа Европа точно не проживет. Так быстро заместить потребности с помощью сжиженного природного газа не получится, даже если не учитывать, что в мире „свободного“ СПГ не так и много», — отметил он в беседе с РИА «Новости».

Россия начала вынужденную спецоперацию на Украине 24 февраля. Она призвана денацифицировать, демилитаризировать территорию, а также спасти население Донбасса от постоянных обстрелов во стороны ВСУ и нацбатов. Несмотря на это, Европа и США ввели против РФ жесткие санкции. Первые пять пакетов ограничений были приняты единогласно. В последнем, шестом, речь шла об эмбарго на российские энергоносители. Ряд государств не согласился с этими условиями из-за высокой энергозависимости от РФ, соответственно, документ до сих пор не был принят. В Европе из-за антироссийских санкций возник раскол.

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