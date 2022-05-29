В Запорожье возобновится работа крупнейшего порта

Если говорить о потенциале Запорожской области, то надо понимать, что здесь еще и река Днепр, которая течет полноводная по всей территории и проходит через областной центр, другие населенные пункты, это водохранилище Каховской ГЭС. Есть масса заповедников, в привязке к ним можно выращивать и пресноводную рыбу и, конечно, на побережье Азовского моря можно заниматься промышленным разведением рыбы. По тому потенциалу, по оценкам экспертов, может если не всю Россию кормить, то несколько федеральных округов точно. Бычок, плотва, лещ, прочие десятки видов промысловых рыб, которые у нас водятся, — отметил Рогов.