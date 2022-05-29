Названы сроки присоединения Херсона к России

Херсонская область сможет стать частью Российской Федерации не раньше 2023 года. Об этом рассказал заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов, сообщает URA.RU со ссылкой на агентство Reuters.
«К осени этого не произойдет. Мы готовим административную систему, а потом, ближе к следующему году, посмотрим, как обстоят дела», — сказал он в интервью.
Ранее сообщалось, что Херсонская часть не планирует становиться самостоятельной республикой и хочет присоединиться к России.
Заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов отметил, что с референдумом по самоопределению спешить не стоит, так как западные страны все равно не признают его результатов. Он считает, что сейчас референдум — пустая трата времени, так как сперва в регионе нужно разобраться с рядом наиболее актуальных проблем.
Стремоусов пояснил, что намерен полностью сформировать вертикаль власти, наладить жизнь мирных жителей, выстроить экономический и социальный сектор, достигнуть определенной стабильности и запустить рынок труда.
«Согласно нашему плану интеграции в состав Российской Федерации, мы до конца года должны полностью завершить процесс перехода на все стандарты российского законодательства», — поделился он.