Названы сроки присоединения Херсона к России

Херсонская область сможет стать частью Российской Федерации не раньше 2023 года. Об этом рассказал заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов , сообщает URA.RU со ссылкой на агентство Reuters.

«К осени этого не произойдет. Мы готовим административную систему, а потом, ближе к следующему году, посмотрим, как обстоят дела», — сказал он в интервью.

Заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов отметил, что с референдумом по самоопределению спешить не стоит, так как западные страны все равно не признают его результатов. Он считает, что сейчас референдум — пустая трата времени, так как сперва в регионе нужно разобраться с рядом наиболее актуальных проблем.