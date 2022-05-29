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14 минут назад

Трамп допустил начало третьей мировой войны

Елена Прошина

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине может закончиться полным уничтожением страны, массовой гибелью людей и Третьей мировой войной. Он убежден, что всем сторонам конфликта необходимо сосредоточиться на заключении мирного договора. Об этом пишут РИА Новости.

Трамп допустил начало третьей мировой войны
Фото: ReutersReuters

Запад ввел несколько пакетов санкций против России в связи с боевыми действиями на Украине. Президент США Джо Байден подписал закон об ассигновании 40 миллиардов долларов на содействие Украине. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что у России достаточно мощный арсенал, чтобы «охладить амбиции тех, кто готов развязать Третью мировую войну».

Трамп выразил уверенность, что все эти действия и заявления «уничтожают» Украину и не помогают урегулировать ситуацию мирным путем.

«Вы закончите миллионами жизней. Вы можете даже закончить Третьей мировой войной», — сказал он и подчеркнул, что всему виной будут «глупости», которые «говорят и делают» все стороны конфликта.

Трамп заявил, что такого количества погибших, как во время боевых действий на Украине, «никто из нас никогда не видел». Экс-президент подчеркнул, что победителей не будет в любом случае, поэтому Россия и Украина должны вернуться за стол переговоров.

Трамп также напомнил, что стал единственным президентом США в 21-ом веке, при котором Россия не участвовала в вооруженных конфликтах.

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В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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