Порошенко припомнили слова Путина после попытки бегства

Бывший президент Украины Петр Порошенко снова не сумел уехать в Польшу. Ему посоветовали обратиться к президенту России Владимиру Путину и попросить политического убежища. Такой совет ему дал лишенный мандата экс-депутат Верховной Рады Илья Кива в своем Telegram-канале, сообщает РИА Новости.
Он напомнил, что президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Москве заявил, что предлагал Петру Порошенко политическое убежище и все еще готов это сделать. Кива посоветовал бывшему президенту Украины воспользоваться этим предложением и бежать в Россию.
Бывший депутат Верховной рады добавил, что совсем скоро и действующий президент Украины Владимир Зеленский захочет просить убежище в России.
Ранее стало известно, что Петр Порошенко 28 мая второй раз за сутки предпринял попытку покинуть Украину и бежать в Польшу, однако его в очередной раз развернули на украинско-польской границе. Он планировал попасть в соседнюю страну на своем личном автомобиле. Депутат Рады Ирина Геращенко рассказала, экс-президент Украины собирался прибыть в Польшу для «участия в международных мероприятиях», однако сотрудники пограничной службы не выпустили его за границу «без объяснения причин».