Порошенко припомнили слова Путина после попытки бегства

Бывший президент Украины Петр Порошенко снова не сумел уехать в Польшу. Ему посоветовали обратиться к президенту России Владимиру Путину и попросить политического убежища. Такой совет ему дал лишенный мандата экс-депутат Верховной Рады Илья Кива в своем Telegram-канале, сообщает РИА Новости.

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Он напомнил, что президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Москве заявил, что предлагал Петру Порошенко политическое убежище и все еще готов это сделать. Кива посоветовал бывшему президенту Украины воспользоваться этим предложением и бежать в Россию.

Бывший депутат Верховной рады добавил, что совсем скоро и действующий президент Украины Владимир Зеленский захочет просить убежище в России.