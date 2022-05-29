«Победа Украины вызывает сомнения»: У США появились вопросы к Киеву

«Победа Украины вызывает сомнения. По-видимому, это маловероятно. Скорее всего, это даже невозможно, - написал Бэндоу в статье для журнала American Conservative.

Он добавил, что Соединенным Штатам стоило бы добиться от «незалежной» возвращения к переговорам и урегулированию ситуации дипломатическим путем.

Ранее бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что ситуация на Украине может завершиться полным уничтожением этой страны, а также гибелью миллионов людей и даже Третьей мировой войной. Политик уверен, что в настоящее время необходимо направить все усилия на переговоры.