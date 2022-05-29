Трамп заявил об укреплении рубля до исторического максимума из-за роста цен

Бывший президент США Дональд Трамп заявил об укреплении рубля до «исторического максимума». Об этом сообщает РИА Новости.

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По его словам, высокая цена на нефть и переход на расчеты за энергоносители в собственной валюте позволяют России зарабатывать «целое состояние».

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«Он [рубль] — на исторических максимумах, потому что цены на нефть сейчас так высоки — выше, чем когда-либо», — сказал Трамп.

Политик также предположил, что российскую спецоперацию на Украине могла бы остановить нефть по 30-40 долларов за баррель.

Причины укрепления курса

Накануне американский телеканал CBS News назвал решение Москвы продавать газ за рубли способствующим укреплению курса российской валюты.

Основной причиной восстановления рубля авторы материала также назвали резкий рост цен на энергоносители. После начала российской специальной военной операции на Украине, и без того высокие цены на нефть и природный газ взлетели. Кроме того, начиная с конца марта многие иностранные покупатели выполнили требование России производить оплату в рублях. По данным телеканала, Россия зарабатывает почти 20 миллиардов долларов в месяц на экспорте энергоносителей.

При этом отмечается, что рост цен на сырье более чем компенсирует падение объемов российского экспорта из-за эмбарго и санкций. По мнению авторов материала, по своим показателям рубль стал самой сильной в мире валютой.

Рекордные доходы России

О существенных доходах России от экспорта нефти и газа, несмотря на санкции Запада, ранее написал аналитик Роберт Рапир в статье для американского портала Oil Price.

В пример он привел данные эксперта Немецкого института по международным отношениям и безопасности Яниса Клюге. Так, стало известно, что поступления денег в евразийскую страну от продажи энергоресурсов выросли наполовину.

Таким образом, по словам аналитика, доходы Москвы от нефти и газа побили очередной рекорд в апреле: 1,8 триллиона рублей за один месяц вместо 1,2 триллиона в марте.

«Спустя четыре месяца федеральный бюджет получил половину от запланированного дохода от поставок нефти и газа в 2022 году (9,5 триллиона рублей)», — отметил он.

Рапир подчеркнул, что предупреждал, что ограничительные меры Запада могут оказаться даже на руку Москве.

Удар санкциями

Вопреки действию множества санкций, российская экономика достойно выдерживает удар, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Слова главы государства приводит РИА Новости.