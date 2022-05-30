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35 минут назад

Yonhap: в КНДР за сутки выявили 100 тыс. человек с симптомами лихорадки

ТАССиещё 2

Власти КНДР за прошедшие сутки выявили не менее 100 710 человек с симптомами лихорадки, общее число таких случаев с конца апреля на фоне распространения коронавируса составило более 3,55 млн. Об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В КНДР за сутки выявили 100 тыс. человек с симптомами лихорадки
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Из общего числа больных лихорадкой поправились 3,36 млн человек, 188 тыс. проходят лечение. Число летальных исходов увеличилось на один случай и достигло 70.

Кроме того, Yonhap со ссылкой на источники в Китае сообщило, что с воскресенья в Пхеньяне был частично снят локдаун.

"По словам нескольких северокорейцев, вчера с полудня в Пхеньяне был снят локдаун, работу возобновили ключевые учреждения и органы. Судя по всему, речь идет не о полной отмене, а об упреждающем ослаблении контроля в тех местах, где ситуация с коронавирусом стабилизировалась, как [поступали] в Китае", - приводятся слова источника в другом сообщении южнокорейского агентства.

В воскресенье ЦТАК информировало о заседании Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи с участием лидера страны Ким Чен Ына. Присутствовавшие дали "положительную оценку нынешней эпидемической ситуации, заявили о контроле над ней и ее улучшении по всей стране, обсудили меры по стабилизации положения и сохранению полученного опыта".

Как считают в Сеуле, в число заболевших лихорадкой входят не только инфицированные коронавирусом. Власти КНДР, предположительно, ведут статистику лиц с симптомами лихорадки из-за ограниченных возможностей массового тестирования и точного выявления COVID-19. Численность населения КНДР составляет примерно 24 млн человек.

12 мая Центральное телеграфное агентство Кореи впервые сообщило о выявлении коронавирусной инфекции на территории страны, из-за чего руководитель народной республики дал указание ввести во всех городах и уездах страны локдаун.

В мире,Чен Ким,
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