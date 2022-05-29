В США допустили гибель ЕС из-за Украины

Вступление Украины в Европейский союз по ускоренной процедуре невозможно, так как не существует такой процедуры в принципе, а сам этот процесс может стать губителен для объединения, сообщает газета The American Conservative.
"Специальная процедура вступления будет означать принятие особых законов специально для этого случая, что чуждо европейскому праву. Установление новой процедуры для этого конкретного случая потребует политического согласия со стороны всех государств-членов", - пишет автор.
Речь идет об изменении стандартов Евросоюза, что может навредить и стать угрозой для существования союза.
"Как бы жестко это ни звучало, ЕС - это не благотворительная организация. Расширение - это по сути деловое решение, и оно не принимается из гуманитарных соображений или с позиции того, заслуживает этого страна или не заслуживает", - пишет автор.
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