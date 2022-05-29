В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
47 минут назад

В США заявили, что вступление Украины в ЕС невыгодно союзу

Газета.Ru

Вступление Украины в Европейский союз по ускоренной процедуре невозможно, так как не существует такой процедуры в принципе, а сам этот процесс может стать губителен для объединения, сообщает газета The American Conservative.

В США допустили гибель ЕС из-за Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Специальная процедура вступления будет означать принятие особых законов специально для этого случая, что чуждо европейскому праву. Установление новой процедуры для этого конкретного случая потребует политического согласия со стороны всех государств-членов", - пишет автор.

Речь идет об изменении стандартов Евросоюза, что может навредить и стать угрозой для существования союза.

"Как бы жестко это ни звучало, ЕС - это не благотворительная организация. Расширение - это по сути деловое решение, и оно не принимается из гуманитарных соображений или с позиции того, заслуживает этого страна или не заслуживает", - пишет автор.

Ранее в Госдуме предрекли уничтожение поставляемых Украине вооружений США

В мире,Госдума,ЕС,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители