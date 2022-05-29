Экс-депутат Рады пообещал «сюрприз» для Зеленского

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Экс-парламентарий рассказал, что одному из членов украинского движения «Патриоты за жизнь» «чудом» удалось спастись от сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), которые похитили и позже казнили без суда и следствия его товарищей.

Кива пообещал, что на следующей неделе общественности станет известна «вся правда» о том, как представителей этой организации «похитили, кто отдавал приказ убивать и свидетелями чего они были».