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45 минут назад

Экс-депутат Рады пообещал «сюрприз» для Зеленского

Lenta.ruиещё 1

Бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива в своем Telegram-канале пообещал, что президента страны Владимира Зеленского ожидает «сюрприз».

Экс-депутат Рады пообещал «сюрприз» для Зеленского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Экс-парламентарий рассказал, что одному из членов украинского движения «Патриоты за жизнь» «чудом» удалось спастись от сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), которые похитили и позже казнили без суда и следствия его товарищей.

Кива пообещал, что на следующей неделе общественности станет известна «вся правда» о том, как представителей этой организации «похитили, кто отдавал приказ убивать и свидетелями чего они были».

Ранее Илья Кива со ссылкой на на источник в офисе Зеленского заявил, что президент Польши Анджей Дуда приехал в Киев, чтобы обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским возможную передачу Варшаве контроля над западными областями Украины. По его словам, главы государств могли обговаривать условия и время возможных мероприятий.

Зеленский сообщил об отказе от советов Вашингтона

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