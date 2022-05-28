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55 минут назад

В Канаде неделю не могут восстановить энергосети после грозы

ТАСС

Более 60 тыс. жилых домов и других построек в провинциях Квебек и Онтарио целую неделю остаются без электроэнергии, так как аварийные бригады не могут восстановить линии электропередачи, поврежденные во время грозы 21 мая. Об этом в субботу сообщил телеканал Global News.

В Канаде неделю не могут восстановить энергосети после грозы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сильная гроза, сопровождавшаяся ураганным ветром, обрушилась на Квебек и Онтарио в минувшую субботу. В этих провинциях без света остались до полмиллиона потребителей. В Оттаве (провинция Онтарио) без электроэнергии до сих пор остаются порядка 19 тыс. жилых домов и других построек. По данным местного совета, ученики около 20 столичных школ из-за этого не ходили на занятия целую неделю. Для восстановления поврежденных электросетей в Квебек и Онтарио прибыли аварийные бригады из других провинций Канады.

По уточненным данным, жертвами последствий непогоды стали 11 человек. Большинство из них были задавлены рухнувшими деревьями.

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