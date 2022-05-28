Литва отреагировала на скандал вокруг поставок танков Киеву

"Нет, я такого не слышал, - отметил глава МИД Литвы. - На тех встречах, на которых я присутствовал, что-либо подобное определенно никогда не обсуждалось". Ландсбергис выразил убеждение, что каждая страна "имеет возможности поставлять [Украине] все, что может произвести".