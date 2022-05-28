Литва отреагировала на скандал вокруг поставок танков Киеву

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис утверждает, что не слышал о некой неформальной договоренности в НАТО о запрете на поставки Украине бронетранспортеров и танков западного производства. Об этом он заявил в опубликованном в субботу интервью газете Bild.
Тем самым Ландсбергис отреагировал на заявление статс-секретаря в Минобороны ФРГ Зимтье Мёллер, которая 22 мая в эфире телеканала ZDF сказала:
"Прежде всего мы вместе со всеми западными странами в НАТО договорились: совместно реализуется решение, что не будут поставляться бронетранспортеры и танки западных моделей".
Ее слова спровоцировали скандал в Германии, а пресса обвинила Минобороны во лжи.
"Нет, я такого не слышал, - отметил глава МИД Литвы. - На тех встречах, на которых я присутствовал, что-либо подобное определенно никогда не обсуждалось". Ландсбергис выразил убеждение, что каждая страна "имеет возможности поставлять [Украине] все, что может произвести".
Как пишет газета, информацию о неформальной договоренности в НАТО о танках ранее опровергли также представители Великобритании и Чехии.
"Поставка определенных военных товаров - это национальное решение. Союзники продолжают оказывать Украине значительную военную помощь, включая предоставление западных вооружений", - отметил представитель НАТО в ответе на запрос Bild.