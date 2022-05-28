Многотысячное шествие за отставку Пашиняна началось в Ереване

Многотысячное шествие с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна стартовало в Ереване. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Перед шествием состоялся митинг на площади Франции. С 1 мая здесь развернут палаточный лагерь оппозиции.

К собравшимся, в частности, обратился архиепископ Натан Ованнисян. Он призвал армянский народ «изгнать из себя любую вражду и неприязнь друг к другу», передает "Спутник Армения".

Затем началось шествие. В первых рядах выступили представители духовенства и высокопоставленные офицеры в отставке. Демонстранты намерены пройти по центральным улицам Еревана.