В Алеппо прошел митинг против турецкой оккупации северных районов Сирии

Массовый митинг против турецкой оккупации северных районов Сирии прошел в субботу в провинциальном центре Алеппо. Как сообщило агентство SANA, тысячи сирийцев собрались на площади Абдаллы аль-Джабири, чтобы осудить экспансионистские планы Анкары по расширению зоны безопасности, созданной к северу от Алеппо.

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"Мы протестуем против военной эскалации и агрессивных намерений, о которых объявил на днях [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган, - заявил на митинге активист Мустафа Куса. - Все, что творят турецкие оккупационные силы и наемники из созданных ими вооруженных формирований, противозаконно, это подрывает суверенитет Сирии и ее территориальное единство".

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По информации агентства, акцию протеста провели также жители города Телль-Рифаат к западу от Алеппо, который расположен на линии соприкосновения турецких и сирийских войск.

25 мая правительство Сирии предупредило, что "сохраняет за собой право принять все необходимые меры в соответствии с Уставом ООН, чтобы остановить агрессивные действия оккупационных турецких властей на севере страны". В послании сирийского МИД, направленном в Совбез ООН, указывалось, что "Анкара замышляет создание незаконных поселений, которые станут форпостами экстремистских сил и будут использоваться для совершения военных операций в глубине сирийской территории".

18 мая Эрдоган призвал союзников по НАТО поддержать усилия Анкары по размещению в зоне безопасности на севере Сирии около миллиона беженцев, которые будут перемещены туда с турецкой территории. По его словам, в рамках этого проекта предусматривается возведение 200-250 тыс. домов. 23 мая турецкий президент заявил о подготовке к новой военной операции на севере Сирии, которая затронет районы Телль-Рифаат, Айн-эль-Араб, Манбидж и Айн-Иса.