На Украине ввели ограничения на продажу сахара и соли

Крупнейшие магазины украинской сети «АТБ-Маркет» ограничили розничную продажу соли и сахара. Об этом сообщает Sputnik Ближнее зарубежье, ссылаясь на местные СМИ.

Так, в одни руки можно получить не больше 5 кг сахара и 2 кг соли.

Ограничения были введены из-за покупательского ажиотажа в свете прекращения работы основного производителя соли на Украине — завода «Артемсоль». Цена на сахар выросла до 31 гривны (70 рублей), а соли — до 32,5 гривен (74 рубля).