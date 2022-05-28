Зеленский раскритиковал Макгрегора за фото с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что перестал быть фанатом Конора Макгрегора после того, ирландский боец UFC сфотографировался в российским лидером Владимиром Путиным во время чемпионата мира по футболу-2018 в РФ. Об этом он рассказал в беседе с ирландскими политиками в Киеве, сообщает The Independent.

Фото: Reuters Reuters

Отмечается, что Зеленский положительно высказался о лидере группы U2 Боно, а про Макгрегора сказал, что был его фанатом, но после фото с Путиным почувствовал, что боец не поддерживает Украину.

Макгрегор сфотографировался с Путиным во время финала ЧМ-2018 и назвал президента России одним из величайших лидеров нашего времени.