В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
35 минут назад

Зеленский раскритиковал Макгрегора за фото с Путиным

News.ru

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что перестал быть фанатом Конора Макгрегора после того, ирландский боец UFC сфотографировался в российским лидером Владимиром Путиным во время чемпионата мира по футболу-2018 в РФ. Об этом он рассказал в беседе с ирландскими политиками в Киеве, сообщает The Independent.

Зеленский раскритиковал Макгрегора за фото с Путиным
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что Зеленский положительно высказался о лидере группы U2 Боно, а про Макгрегора сказал, что был его фанатом, но после фото с Путиным почувствовал, что боец не поддерживает Украину.

Politico: Зеленского позвали на саммит ЕС

Макгрегор сфотографировался с Путиным во время финала ЧМ-2018 и назвал президента России одним из величайших лидеров нашего времени.

24 марта в Сети появилось видео, на котором Макгрегор пытается скрыться от полиции.

В мире,Владимир Зеленский,Конор Макгрегор,Владимир Путин,ЕС,
18
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители