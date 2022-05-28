В Баку опровергли сообщение об обстреле позиций ВС Армении на границе

Минобороны Азербайджана опровергло сообщение об обстреле позиций армянской армии на границе двух стран. Соответствующая публикация размещена на странице оборонного ведомства в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).