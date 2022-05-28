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33 минуты назад

В Баку опровергли сообщение об обстреле позиций ВС Армении на границе

ТАСС

Минобороны Азербайджана опровергло сообщение об обстреле позиций армянской армии на границе двух стран. Соответствующая публикация размещена на странице оборонного ведомства в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

В Баку опровергли сообщение об обстреле позиций ВС Армении на границе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Распространенная в армянской прессе информация о ранении военнослужащего Давида Варданяна якобы в результате огня, открытого со стороны подразделений азербайджанской армии, является ложью и не отражает действительности", - говорится в сообщении.

Ранее Минобороны Армении заявило о том, что подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по боевым позициям армянской армии на юго-восточном направлении границы, в результате чего один военнослужащий получил тяжелое ранение.

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