В Баку опровергли сообщение об обстреле позиций ВС Армении на границе

Минобороны Азербайджана опровергло сообщение об обстреле позиций армянской армии на границе двух стран. Соответствующая публикация размещена на странице оборонного ведомства в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
"Распространенная в армянской прессе информация о ранении военнослужащего Давида Варданяна якобы в результате огня, открытого со стороны подразделений азербайджанской армии, является ложью и не отражает действительности", - говорится в сообщении.
Ранее Минобороны Армении заявило о том, что подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по боевым позициям армянской армии на юго-восточном направлении границы, в результате чего один военнослужащий получил тяжелое ранение.