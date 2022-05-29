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48 минут назад

Украинских беженцев стали выселять из отелей в Болгарии

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Болгарские власти отменили субсидии отелей на содержание беженцев с Украины, беженцев начали выселять, сообщают СМИ.

Украинских беженцев стали выселять из отелей в Болгарии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава болгарского агентства по вопросам беженцев Мариана Тошева сообщила, что беженцев переселят на специальные базы, которые были подготовлены властями страны. Планируется, что переселение проведут 29 мая – 1 июня, «беженцев до вокзала отвезут на автобусах, где они сядут на поезда и прибудут на базы размещения». Как сообщила Тошева, в Болгарии находятся 300 тыс. беженцев, но только 40 тыс. получают государственную помощь, передает Sputnik со ссылкой на BTV Novinite.

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Напомним, с начала лета несколько польских городов отменят бесплатный проезд для граждан Украины. В Гданьске, Гдыне и Сопоте бесплатный проезд отменили еще в конце апреля. В Британии допустили переселение украинских беженцев в Руанду.

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