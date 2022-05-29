Украинских беженцев стали выселять из отелей в Болгарии

Глава болгарского агентства по вопросам беженцев Мариана Тошева сообщила, что беженцев переселят на специальные базы, которые были подготовлены властями страны. Планируется, что переселение проведут 29 мая – 1 июня, «беженцев до вокзала отвезут на автобусах, где они сядут на поезда и прибудут на базы размещения». Как сообщила Тошева, в Болгарии находятся 300 тыс. беженцев, но только 40 тыс. получают государственную помощь, передает Sputnik со ссылкой на BTV Novinite.