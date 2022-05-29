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21 минуту назад

В Германии заявили о потере рабочих мест при отказе от поставок газа из России

Газета.Ruиещё 1

Немедленное введение ограничений на газ из России может привести к серьезным последствиям для рынка труда Германии. Об этом в интервью Funke заявил министр по вопросам труда и социальных дел ФРГ Хубертус Хайль.

В Германии заявили о потере рабочих мест при отказе от поставок газа из России
Фото: ReutersReuters

"Мы должны постепенно стать независимыми от импорта газа, но немедленное введение эмбарго как осложнило бы еще больше ситуацию с ростом цен, так и привело бы к потере рабочих мест. Так что мы должны избежать этого", - отметил министр.

По его словам, несмотря на несколько лет пандемии коронавируса, рынок труда в стране остался достаточно стабильным. Однако, при введении эмбарго на газ экономическая ситуация может серьезно усложниться. Она бы стала "ядом для общества".

28 мая издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten сообщило, что в Германии фермеры сообщили о возможных затруднениях в выращивании растений и росте цен на продукцию из-за ограничений на импорт минеральных удобрений из России и Белоруссии. Отмечается, что работники ферм ожидают сокращение урожая на три миллиона тонн.

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