ВС России захватили комплект спутникового интернета Starlink в Красном Лимане

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МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Народная милиция Донецкой Народной Республики и российские вооруженные силы полностью освободили от украинских националистов город Красный Лиман. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"В результате совместных действий подразделений Народной милиции Донецкой Народной Республики и российских вооруженных сил полностью освобожден от украинских националистов город Красный Лиман", - сказал Конашенков.

В четверг замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия-1" заявил, что силы Донецкой Народной Республики ведут боевые действия с украинскими войсками в Красном Лимане, чье сопротивление скоро будет подавлено.

При этом сдавшиеся в плен 25 мая военнослужащие Вооруженных сил Украины рассказали об угрозах быть убитыми за попытки отступления. Как отметили в российском военном ведомстве, все сдавшиеся в плен 25 мая в бою в районе Красного Лимана украинские военные рассказывают о наличии неких заградительных отрядов, которые расправляются с теми, кто не хочет воевать.