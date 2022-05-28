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1 час назад

Херсонская область закрыла границу с подконтрольными Украине регионами

BFM.RU

Власти Херсонской области в целях безопасности закрыли границу с подконтрольными Киеву регионами Украины. Об этом сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.

Херсонская область закрыла границу с Украиной
Фото: 

По его словам, пересечение границы со стороны Николаевской и Днепропетровской областей очень опасно, учитывая систематические обстрелы с украинской стороны. Стремоусов уточнил, что сейчас жители Херсонской области могут проехать в Крым и находящуюся под российским контролем часть Запорожской области, откуда можно попасть в ДНР и ЛНР.

В конце апреля военно-гражданскую администрацию Херсонской области возглавил Владимир Сальдо. Власти объявили об установлении в регионе бивалютной зоны.

В мире,Кирилл Стремоусов,
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