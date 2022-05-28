Херсонская область закрыла границу с Украиной

По его словам, пересечение границы со стороны Николаевской и Днепропетровской областей очень опасно, учитывая систематические обстрелы с украинской стороны. Стремоусов уточнил, что сейчас жители Херсонской области могут проехать в Крым и находящуюся под российским контролем часть Запорожской области, откуда можно попасть в ДНР и ЛНР.