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36 минут назад

Байден перепутал Северную и Южную Корею

Вечерняя Москваиещё 1

Президент Соединенных Штатов Джо Байден оговорился во время выступления перед выпускниками Военно-морской академии в Аннаполисе и упомянул Северную Корею вместо Южной в числе государств, поддержавших антироссийские санкции.

Байден снова оговорился во время выступления
Фото: ReutersReuters

— Мог ли кто-то подумать, что, когда я призывал к санкциям против России, то, помимо НАТО, их поддержат Австралия, Япония, Северная Корея и некоторые из стран АСЕАН, — передают слова американского лидера «Известия».

Примечательно, что это уже не первая публичная ошибка Байдена. Так, 15 апреля президент США после своего выступления в Северной Каролине повернулся, чтобы пожать руку своим коллегам, однако рядом никого не оказалось. На видео, появившемся в Сети, видно, как американский лидер протянул руку в воздух.

12 апреля Джо Байден дважды ошибся, говоря о назначении в Белом доме нового человека на должность директора Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF). Сначала американский лидер произнес AFT вместо ATF, а затем перепутал имя человека, которого назначили на пост.

В мире,Джозеф Байден,НАТО,
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