Байден снова оговорился во время выступления

Президент Соединенных Штатов Джо Байден оговорился во время выступления перед выпускниками Военно-морской академии в Аннаполисе и упомянул Северную Корею вместо Южной в числе государств, поддержавших антироссийские санкции.

Фото: Reuters Reuters

— Мог ли кто-то подумать, что, когда я призывал к санкциям против России, то, помимо НАТО, их поддержат Австралия, Япония, Северная Корея и некоторые из стран АСЕАН, — передают слова американского лидера «Известия».

Примечательно, что это уже не первая публичная ошибка Байдена. Так, 15 апреля президент США после своего выступления в Северной Каролине повернулся, чтобы пожать руку своим коллегам, однако рядом никого не оказалось. На видео, появившемся в Сети, видно, как американский лидер протянул руку в воздух.