Некоторые страны ЕС стали пересматривать позицию по Украине

Германия, Италия и Франция стали пересматривать свою позицию по ситуации вокруг Украины в пользу завершения боевых действий в кратчайшие сроки, написал в Newsweek внешнеполитический обозреватель Дэниел Депетрис.
По его словам, ранее Берлин, Рим и Париж наряду с Вашингтоном, Лондоном, Варшавой и странами Балтии выступали за «стратегическое поражение» России.
«Германия, Италия и Франция все больше озабочены как можно более скорым завершением боевых действий на Украине», — говорится в статье.
Журналист напомнил о заявлении экс-госсекретаря США Генри Киссинджера, который призвал Украину начать переговоры с российскими властями в ближайшие месяцы, «чтобы избежать потрясений, которые будет трудно преодолеть».
«Зеленский может насмехаться над идеей прекращения огня, но по мере затягивания боевых действий он не может не учитывать такой сценарий, при котором некоторые западные лидеры, являющиеся сейчас убежденными сторонниками Украины, начнут пересматривать свою политику», — отметил Депетрис.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о поступающих от западных стран сигналах уступить территории.
«Сегодня определенными политическими устами нам предлагают новую повестку: прекращение огня, замороженный конфликт и сдача части территории ради мира. Чего только не предложишь, чтобы обезопасить свою комфортную ленту в соцсетях от плохих новостей и возобновить бизнес с Россией», — заявил Подоляк.