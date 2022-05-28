Некоторые страны ЕС стали пересматривать позицию по Украине

«Зеленский может насмехаться над идеей прекращения огня, но по мере затягивания боевых действий он не может не учитывать такой сценарий, при котором некоторые западные лидеры, являющиеся сейчас убежденными сторонниками Украины, начнут пересматривать свою политику», — отметил Депетрис.