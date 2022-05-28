В США рассказали, как Байден обманул американцев

Американский президент Джо Байден и его администрация вводят граждан страны в заблуждение о ситуации с резким ростом цен на бензин в США, пишет обозреватель American Thinker Сандра Фридеман.
Она указал на личную ответственность главы государства за проблему с доступностью топлива для населения.
«Повышенные цены на бензин — прямой результат того, что Джо Байден в первый же день в своей должности президента объявил об остановке в Америке бурения новых скважин, отказе от увеличения добычи нефти и от реализации проекта трубопровода XL», — говорится в статье.
По словам журналиста, администрация Байдена отказывается отменить введенные меры и облегчить положение налогоплательщиков Соединенных Штатов. По ее мнению, бурение скважин и добыча нефти на территории США противоречат «зеленой повестке дня» главы государства и его окружения.
«Они лгут об этом. "Мы выдали больше договоров аренды нефтеносных участков!» — кричат они, игнорируя факт, что без разрешений на бурение и отмены запретительных природоохранных норм эти договоры аренды не стоят ни гроша. Без разрешений производители нефти не могут бурить. Если в добыче нефти в Америке следовать всем установленным правилам, то ее стоимость станет непомерно высокой. Бурение новых скважин не будет приносить никакой прибыли», — указала обозреватель.
Отмечается, что более дорогая перевозка добытой нефти исключительно фурами, а не через трубопроводы, также негативно влияет на американскую экономику.