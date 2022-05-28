В США рассказали, как Байден обманул американцев

«Они лгут об этом. "Мы выдали больше договоров аренды нефтеносных участков!» — кричат они, игнорируя факт, что без разрешений на бурение и отмены запретительных природоохранных норм эти договоры аренды не стоят ни гроша. Без разрешений производители нефти не могут бурить. Если в добыче нефти в Америке следовать всем установленным правилам, то ее стоимость станет непомерно высокой. Бурение новых скважин не будет приносить никакой прибыли», — указала обозреватель.