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7 минут назад

СМИ узнали о планах республиканцев объявить импичмент Байдену

Елена Прошина

Республиканская партия может объявить импичмент американскому лидеру Джо Байдену из-за ухудшения экономической ситуации в США, пишет обозреватель The Spectator Фредди Грэй.

Байдену захотели объявить импичмент
Фото: ReutersReuters

По его словам, такой шаг станет актом мести против демократов. Издание напоминает, что оппоненты республиканцев использовали импичмент в отношении бывшего президента США Дональда Трампа.

«Республиканская партия увидела, что их оппоненты — демократы использовали импичмент как дубинку для отстранения Трампа от власти. И сейчас они хотят отомстить», — говорится в статье.

Республиканцы стремительно набирают популярность из-за ухудшающейся экономической ситуации в Соединенных Штатах и низких рейтингов одобрения главы государства. В случае их победы на выборах в Палату представителей в ноябре 2022 года, появится возможность запустить процедуру импичмента, считает журналист.

«Предстоящие два года американской политики могут стать самыми грязными за всю историю», — отмечает Грэй.

Политолог Марат Баширов считает, что низкие рейтинги Джо Байдена объясняются падением социального самочувствия американцев. По данным на середину апреля, рейтинг доверия президенту США опустился до рекордно низких значений. По данным обобщенного анализа опросов, уровень доверия США составил около 41%.

В мире,Марат Баширов,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Республиканская партия США,
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