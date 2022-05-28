Байдену захотели объявить импичмент

Республиканская партия может объявить импичмент американскому лидеру Джо Байдену из-за ухудшения экономической ситуации в США, пишет обозреватель The Spectator Фредди Грэй.

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По его словам, такой шаг станет актом мести против демократов. Издание напоминает, что оппоненты республиканцев использовали импичмент в отношении бывшего президента США Дональда Трампа.

«Республиканская партия увидела, что их оппоненты — демократы использовали импичмент как дубинку для отстранения Трампа от власти. И сейчас они хотят отомстить», — говорится в статье.

Республиканцы стремительно набирают популярность из-за ухудшающейся экономической ситуации в Соединенных Штатах и низких рейтингов одобрения главы государства. В случае их победы на выборах в Палату представителей в ноябре 2022 года, появится возможность запустить процедуру импичмента, считает журналист.

«Предстоящие два года американской политики могут стать самыми грязными за всю историю», — отмечает Грэй.