Трамп: Китай намерен занять авиабазу Баграм в Афганистане

"Мы сократили контингент до 2 тыс. солдат, но я собирался сохранить Баграм (авиабаза на востоке Афганистана). Это отличная авиабаза, мы вложили в нее миллиарды долларов. Мы сохраняли ее не для Афганистана, мы сохраняли ее потому, что она на расстоянии одного часа до места, где Китай делает ядерное оружие. Но мы ушли всего за одну ночь", - сказал он, выступая в пятницу на съезде Национальной стрелковой ассоциации США в Хьюстоне (штат Техас).