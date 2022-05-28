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27 минут назад

Трамп считает, что Китай намерен занять авиабазу Баграм в Афганистане

ТАСС

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что Китай в ближайшее время займет авиабазу Баграм в Афганистане, если уже этого не сделал.

Трамп: Китай намерен занять авиабазу Баграм в Афганистане
Фото: ReutersReuters

"Мы сократили контингент до 2 тыс. солдат, но я собирался сохранить Баграм (авиабаза на востоке Афганистана). Это отличная авиабаза, мы вложили в нее миллиарды долларов. Мы сохраняли ее не для Афганистана, мы сохраняли ее потому, что она на расстоянии одного часа до места, где Китай делает ядерное оружие. Но мы ушли всего за одну ночь", - сказал он, выступая в пятницу на съезде Национальной стрелковой ассоциации США в Хьюстоне (штат Техас).

"Только подумайте - мы вложили миллиарды и миллиарды долларов, а теперь ее (базу) очень скоро займет Китай, если уже этого не сделал", - добавил Трамп.

В мире,Дональд Трамп,
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