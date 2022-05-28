Украинские пограничники не выпустили Порошенко из страны

Бывший украинский лидер Петр Порошенко должен был принять участие в международных мероприятиях в качестве народного депутата и пытался выехать из страны, однако пограничники его не выпустили, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата партии «Европейская солидарность» Ирину Геращенко.

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Ранее появилась информация, что Порошенко пытается покинуть Украину и выехать в Польшу через пограничный пункт «Рава-Русская».

«На днях "Европейская солидарность" анонсировала зарубежные поездки лидера партии Петра Порошенко, который входит в официальную делегацию в Парламентской ассамблее НАТО и также приглашен выступить на саммите EPP. Это официальные парламентские командировки, все приглашения есть у главы Верховной рады и все соответствующие распоряжения про состав делегаций поддержаны комитетом по международным делам и подписаны главой ВР Русланом Стефанчуком», — сообщила Геращенко.

«Сегодня вечером Порошенко не пропустили через границу без объяснения причин. Пограничники на пункте пропуска "Рава-Русская" несли какую-то чушь про поддельное или отмененное распоряжение», — отметила депутат.

Ранее украинский депутат Виктор Медведчук заявил, что экс-президент Украины Петр Порошенко выступил инициатором незаконной приватизации трубопровода «Самара – Западное направление» и торговли углем с республиками Донбасса.