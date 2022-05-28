В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
52 минуты назад

Украинские пограничники не выпустили Порошенко из страны, заявили в Раде

Елена Прошина

Бывший украинский лидер Петр Порошенко должен был принять участие в международных мероприятиях в качестве народного депутата и пытался выехать из страны, однако пограничники его не выпустили, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата партии «Европейская солидарность» Ирину Геращенко.

Украинские пограничники не выпустили Порошенко из страны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее появилась информация, что Порошенко пытается покинуть Украину и выехать в Польшу через пограничный пункт «Рава-Русская».

«На днях "Европейская солидарность" анонсировала зарубежные поездки лидера партии Петра Порошенко, который входит в официальную делегацию в Парламентской ассамблее НАТО и также приглашен выступить на саммите EPP. Это официальные парламентские командировки, все приглашения есть у главы Верховной рады и все соответствующие распоряжения про состав делегаций поддержаны комитетом по международным делам и подписаны главой ВР Русланом Стефанчуком», — сообщила Геращенко.

«Сегодня вечером Порошенко не пропустили через границу без объяснения причин. Пограничники на пункте пропуска "Рава-Русская" несли какую-то чушь про поддельное или отмененное распоряжение», — отметила депутат.

Ранее украинский депутат Виктор Медведчук заявил, что экс-президент Украины Петр Порошенко выступил инициатором незаконной приватизации трубопровода «Самара – Западное направление» и торговли углем с республиками Донбасса.

На Украине бывшего президента подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В мире,Руслан Стефанчук,Ирина Геращенко,Виктор Медведчук,Петр Порошенко,Верховная Рада,НАТО,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители