В Хьюстоне проходят массовые протесты на съезде оружейного лобби

Выступающие за введение ограничений на покупку и хранение огнестрельного оружия активисты собрались в пятницу у Конгресс-центра имени Джорджа Брауна в Хьюстоне (штат Техас), где открывается съезд Национальной стрелковой ассоциации США. Фотографии с митинга участники размещают в соцсетях.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Судя по этим снимкам, в акции протеста принимают участие сотни, возможно тысячи, человек. Они пришли с плакатами, требующими ограничить обращение оружия, прежде всего полуавтоматических винтовок, которые использовались практически во всех случаях массовой стрельбы последних лет.

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Среди участников - представители двух крупнейших американских профсоюзов учителей, выступающих против предложений по усилению мер безопасности в школах в ответ на массовую стрельбу в начальной школе в Ювалде (штат Техас). Меры безопасности в американских школах и так уже жесткие - в большинстве зданий запираются все входные двери, а также двери в классы, в здании присутствует сотрудник полиции, в некоторых школах установлены металлодетекторы. Некоторые республиканцы, отвергающие ограничения на продажу оружия, предлагают оставить в школах лишь одну входную дверь, которая будет запираться автоматически во время занятий, а также вооружить учителей и ввести для них курсы стрелковой подготовки. Участники митинга также принесли плакаты с лозунгами против подобных предложений.

В акции участвуют в том числе дети. На их одежде закреплены фотографии их сверстников, погибших при нападениях на школы в Ювалде, Паркленде, Сэнди-Хук и других местах, с подписями "Буду ли я следующим?" и "Что вы выберете - свое оружие или наши жизни?".