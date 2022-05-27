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15 минут назад

Протесты проходят в Хьюстоне, где открылся съезд Национальной стрелковой ассоциации США

ТАСС

Выступающие за введение ограничений на покупку и хранение огнестрельного оружия активисты собрались в пятницу у Конгресс-центра имени Джорджа Брауна в Хьюстоне (штат Техас), где открывается съезд Национальной стрелковой ассоциации США. Фотографии с митинга участники размещают в соцсетях.

В Хьюстоне проходят массовые протесты на съезде оружейного лобби
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Судя по этим снимкам, в акции протеста принимают участие сотни, возможно тысячи, человек. Они пришли с плакатами, требующими ограничить обращение оружия, прежде всего полуавтоматических винтовок, которые использовались практически во всех случаях массовой стрельбы последних лет.

Видео дня

Среди участников - представители двух крупнейших американских профсоюзов учителей, выступающих против предложений по усилению мер безопасности в школах в ответ на массовую стрельбу в начальной школе в Ювалде (штат Техас). Меры безопасности в американских школах и так уже жесткие - в большинстве зданий запираются все входные двери, а также двери в классы, в здании присутствует сотрудник полиции, в некоторых школах установлены металлодетекторы. Некоторые республиканцы, отвергающие ограничения на продажу оружия, предлагают оставить в школах лишь одну входную дверь, которая будет запираться автоматически во время занятий, а также вооружить учителей и ввести для них курсы стрелковой подготовки. Участники митинга также принесли плакаты с лозунгами против подобных предложений.

В акции участвуют в том числе дети. На их одежде закреплены фотографии их сверстников, погибших при нападениях на школы в Ювалде, Паркленде, Сэнди-Хук и других местах, с подписями "Буду ли я следующим?" и "Что вы выберете - свое оружие или наши жизни?".

Национальная стрелковая ассоциация считается одним из крупнейших лоббистов и выступает против любых ограничений прав на приобретение и хранение огнестрельного оружия. На съезде ожидается выступление экс-президента США Дональда Трампа, но оно было отложено на полтора часа. Губернатор Техаса Грег Эббот отменил выступление на съезде, обещав прислать видеообращение, его заместитель также отказался выступать с речью. Кроме того, об отказе от выступлений сообщил ряд приглашенных организаторами музыкантов.

В мире,Джордж Браун,Грег Эббот,Дональд Трамп,
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