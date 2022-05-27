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32 минуты назад

Республиканцы могут объявить импичмент Байдену и победить на выборах

Елена Прошина

Республиканцы, которые стремительно набирают популярность в США, могут объявить импичмент президенту. Как считает обозреватель The Spectator Фредди Грэй, из-за высокой инфляции, рекордных цен на газ и непопулярных решений Байдена партия может победить на выборах в палату представителей в ноябре 2022 года.

Республиканцы могут объявить импичмент Байдену и победить на выборах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Республиканская партия увидела, что их оппоненты — демократы использовали импичмент как дубинку для отстранения Трампа от власти. И сейчас они хотят отомстить», — подчеркнул журналист.

По словам Грея, сейчас 70% избирателей, которые поддерживают Республиканскую партию, считают необходимым отстранить Байдена от власти. Кроме того, вполне вероятно, что импичмент поддержит и достаточное число демократов, которые устали от плохого президента.

«Предстоящие два года американской политики могут стать самыми грязными за всю историю", — заключил Грэй.

Напомним, что по последним опросам рейтинг Байдена упал до рекордных 36%. Тем не менее отмечается, что данные показали все равно превышают минимальные цифры его предшественника Дональда Трампа, чей рейтинг одобрения опускался до 33%в конце 2017 года.

В мире,Дональд Трамп,Республиканская партия США,
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