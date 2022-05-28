Британские силовики нагрянули к родственникам попавших под санкции россиян

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) проводит обыски у родственников и представителей окружения российских предпринимателей из санкционных списков. Об этом сообщила вещательная корпорация «Би-би-си».

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В NCA создали специальную опергруппу по противодействию клептократии (группа К). Её задача — «создавать трудности» для бизнесменов, попавших под ограничения.

Силовиков особенно интересуют представители частных банков, агенты по недвижимости, личные ассистенты, адвокаты и юридические консультанты, которые связаны с попавшими под санкции россиянами.

В NCA считают, что они могут помогать им обходить рестрикции. Например, расплачиваться на территории страны вместо тех, кому это запрещено.

По данным издания, 17 мая NCA обыскала квартиру российского бизнесмена из санкционного списка в престижном районе Лондона Мейфэр. Сотрудники ведомства получили информацию, что родственник россиянина, живущий там, получил на свой счёт перевод на $500 000.

В марте обыск провели в поместье в графстве Саррей, принадлежащем другому россиянину. Полицию интересовал управляющий делами и недвижимостью российского бизнесмена британец. Полицейские также обыскали его дом и нашли там крупную сумму наличных. Счёт гражданина Великобритании, на котором хранилось $1,9 млн, арестовали.

27 мая группа К провела ещё три обыска по подозрению в получении средств от людей из санкционных списков.