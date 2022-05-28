The Spectator: Байдену могут объявить импичмент

Обозреватель The Spectator Фредди Грэй заявил, что конгрессмены-республиканцы, набирающие популярность из-за усложняющейся экономической обстановки в США, в частности роста цен на газ, и на фоне падения рейтингов президента США Джо Байдена, могут объявить американскому лидеру импичмент.

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По мнению автора статьи, республиканцы могут победить на выборах в палату представителей в ноябре 2022 года и Байден настолько обеспокоен происходящим, что нанял "для подготовки своей защиты" юриста. При этом Грэй отмечает, что республиканцам не обязательно требуется уход Байдена, сенаторы-демократы могут сами решить, что им не нужен "старый и плохой лидер" и поддержат импичмент Байдена, в политике которого было много провалов.