The Spectator: Байдену могут объявить импичмент

Обозреватель The Spectator Фредди Грэй заявил, что конгрессмены-республиканцы, набирающие популярность из-за усложняющейся экономической обстановки в США, в частности роста цен на газ, и на фоне падения рейтингов президента США Джо Байдена, могут объявить американскому лидеру импичмент.
По мнению автора статьи, республиканцы могут победить на выборах в палату представителей в ноябре 2022 года и Байден настолько обеспокоен происходящим, что нанял "для подготовки своей защиты" юриста. При этом Грэй отмечает, что республиканцам не обязательно требуется уход Байдена, сенаторы-демократы могут сами решить, что им не нужен "старый и плохой лидер" и поддержат импичмент Байдена, в политике которого было много провалов.
По мнению аналитиков, Байдена могут привлечь к ответственности за уход американского военного контингента из Афганистана, за "подозрительные деловые операции" его сына на Украине и в Китае или в связи с кризисом на южной границе. Как отметил Грэй, республиканцы увидели, что их оппоненты - демократы - использовали импичмент как дубинку для отстранения [Дональда] Трампа от власти и сейчас "они хотят отомстить".