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48 минут назад

Байден оговорился и причислил КНДР к принявшим антироссийские санкции странам

Lenta.ru

Президент США Джо Байден причислил Северную Корею к числу стран, которые внесли санкции против России. Об этом пишет ТАСС.

Байден снова оговорился
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такую оговорку глава Белого дома допустил во время выступления перед выпускниками военно-морской академии в Аннаполисе.

«Мог ли кто-то подумать, что, когда я призывал к санкциям против России, то, помимо НАТО, их поддержат Австралия, Япония, КНДР, некоторые из стран АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии — примечание "Ленты.ру")?», — сказал американский лидер.

Ранее американское издание Foreign Policy объяснило отказ большинства стран поддержать США и выступить против России на фоне проведения специальной военной операции на Украине. Таким образом авторы статьи отреагировали на прошедший в Вашингтоне саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в ходе которого лидеры блока продемонстрировали позицию нейтралитета по украинскому вопросу.

В мире,Джозеф Байден,НАТО,
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