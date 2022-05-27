Байден снова оговорился

«Мог ли кто-то подумать, что, когда я призывал к санкциям против России, то, помимо НАТО, их поддержат Австралия, Япония, КНДР, некоторые из стран АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии — примечание "Ленты.ру")?», — сказал американский лидер.