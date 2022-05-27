Янукович: Украину вынудят пойти на слияние с Польшей

Украину могут вынудить пойти на фактическое слияние с Польшей. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил экс-президент страны Виктор Янукович в своем обращении «На грани… Государственность Украины решается сейчас».
«Нынешнее ситуативное сближение с Польшей грозит ситуацией, когда Украина может быть вынуждена пойти на фактическое слияние с ней, поскольку возникает угроза ее экономической несостоятельности защищать свой суверенитет. Это и станет итогом реализации европейской мечты, за которую украинский народ якобы вышел на свой последний майдан», — написал политик.
По словам Януковича, Польша помнит не только сентябрь 1939 года, но и март 1923 года, когда послы стран Антанты «окончательно включили территории Восточной Галичины и западной части Волыни в состав второй Речи Посполитой».