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34 минуты назад

В ООН опубликовали новые данные по числу украинских беженцев

Lenta.ruиещё 1

Более 6,73 миллиона человек покинули Украину с начала боевых действий 24 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

В ООН опубликовали новые данные по числу украинских беженцев
Фото: 

Согласно новым данным, число выехавших за рубеж украинцев к 28 мая составило 6 737 208. За последние сутки оно выросло на 36 тысяч.

Больше всего жителей бежали в Польшу: речь идет о 3 581 612 беженцах. В Румынию прибыли 989 357 украинцев, в Россию — 971 417 беженцев, а в Венгрию — 671 463.

Ранее российские пограничники рассказали о попытках украинских военных выехать в Россию под видом беженцев. В общей сложности речь идет о как минимум 250 военнослужащих ВСУ.

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