Собор УПЦ принял решение о полной самостоятельности

Украинская православная церковь (УПЦ) приняла решение о своей полной самостоятельности и независимости. Об этом говорится в постановлении Собора, прошедшего в пятницу в Киеве.
"Собор принял соответствующие дополнения и изменения в Устав об управлении Украинской православной церкви, свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви", - говорится в документе, распространенном УПЦ.
Собор УПЦ выразил несогласие с позицией патриарха Московского и всея Руси Кирилла относительно спецоперации на Украине. УПЦ призвала власти Украины и России продолжать переговорный процесс.