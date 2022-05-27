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47 минут назад

В Белоруссии ограничат пребывание граждан в погранполосе 3-х районов на границе с Украиной

ТАССиещё 1

Временное пребывание граждан в пограничной полосе на территории трех районов Белоруссии, граничащих с Украиной, будет ограничено с 1 июня по 31 августа нынешнего года. Об этом сообщил в пятницу Госпогранкомитет республики.

Белоруссия закрыла пограничную зону рядом с Украиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Государственный пограничный комитет информирует, что в целях обеспечения пограничной безопасности с 1 июня 2022 года по 31 августа 2022 года временно ограничивается въезд (вход), временное пребывание граждан в пограничной полосе на территории Брагинского, Лоевского и Хойникского районов Гомельской области", - отмечается в сообщении погранведомства.

Там пояснили, что вводимые ограничения не распространяются на лиц, выполняющих трудовые (служебные) обязанности, участвующих в мероприятиях по охране государственной границы на указанной территории.

"Также в указанный период приостанавливается выдача пропусков в пограничную полосу на территории Брагинского, Лоевского и Хойникского районов Гомельской области", - уточнили в Госпогранкомитете Белоруссии.

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