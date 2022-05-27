Белоруссия закрыла пограничную зону рядом с Украиной

Временное пребывание граждан в пограничной полосе на территории трех районов Белоруссии, граничащих с Украиной, будет ограничено с 1 июня по 31 августа нынешнего года. Об этом сообщил в пятницу Госпогранкомитет республики.
"Государственный пограничный комитет информирует, что в целях обеспечения пограничной безопасности с 1 июня 2022 года по 31 августа 2022 года временно ограничивается въезд (вход), временное пребывание граждан в пограничной полосе на территории Брагинского, Лоевского и Хойникского районов Гомельской области", - отмечается в сообщении погранведомства.
Там пояснили, что вводимые ограничения не распространяются на лиц, выполняющих трудовые (служебные) обязанности, участвующих в мероприятиях по охране государственной границы на указанной территории.
"Также в указанный период приостанавливается выдача пропусков в пограничную полосу на территории Брагинского, Лоевского и Хойникского районов Гомельской области", - уточнили в Госпогранкомитете Белоруссии.