В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
23 минуты назад

Украинские беженцы в Германии пожаловались на невыплату пособий

Ura.Ru

Беженцы из Украины, уехавшие в Германию, сообщили, что не получили положенные им выплаты за июнь. Об этом они рассказали в чате мессенджера Telegram.

Украинские беженцы в Германии пожаловались на невыплату пособий
Фото: ТАССТАСС

«Мы не получили ни одной [выплаты], за исключением двух чеков по 100 евро с февраля», — отметил пользователь с ником BN. «Получили первую выплату 400 евро 7 апреля, вторую [выплату] 367 евро — 26 апреля, а третьей до сих пор нет», — пожаловалась девушка.

Она также отметила, что ее знакомые получили только 31 евро.

Страны Евросоюза принимают беженцев с Украины из-за спецоперации РФ, начатой 24 февраля. Ранее немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на муниципалитеты Гессена сообщала, что беженцам с Украины будут платить 3,5 тысячи евро. СМИ также сообщали, что украинские беженцы жаловались на уровень жизни в Европе, их разочаровал сервис и очереди к врачам.

В мире,ЕС,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители