Украинские беженцы в Германии пожаловались на невыплату пособий

Беженцы из Украины, уехавшие в Германию, сообщили, что не получили положенные им выплаты за июнь. Об этом они рассказали в чате мессенджера Telegram.

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«Мы не получили ни одной [выплаты], за исключением двух чеков по 100 евро с февраля», — отметил пользователь с ником BN. «Получили первую выплату 400 евро 7 апреля, вторую [выплату] 367 евро — 26 апреля, а третьей до сих пор нет», — пожаловалась девушка.

Она также отметила, что ее знакомые получили только 31 евро.